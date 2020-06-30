Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич открыл счет в матче 25-го тура российской премьер-лиги против столичного Спартака. 22-летний футболист отметился голом на 28-й минуте.

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич открыл счет в матче 25-го тура российской премьер-лиги против столичного "Спартака". 22-летний футболист отметился голом на 28-й минуте.Хорвату ассистировал защитник Марио Фернандес. Для Влашича этот гол стал восьмым в чемпионате России сезона-2019/20. Теперь на счету Николы 64 игры и 17 мячей за "армейцев" во всех турнирах.Напомним, в прошлом туре "красно-синие" на выезде сыграли вничью с московским "Динамо" (0:0), а подопечные Доменико Тедеско дома не смогли обыграть "Уфу" (0:0). Отметим, что в первом круге спартаковцы на своем поле переиграли команду Виктора Гончаренко со счетом 2:1.