Следственный комитет России повторно направил в Генпрокуратуру уголовное дело сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца по предварительному сговору. Надзорный орган должен утвердить обвинительное заключение.

Следственный комитет России повторно направил в Генпрокуратуру уголовное дело сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца по предварительному сговору.Надзорный орган должен утвердить обвинительное заключение. Если Генпрокуратура даст положительный ответ, то до конца лета материалы по уголовному делу поступят в один из столичных судов для рассмотрения по существу, сообщает ТАСС.Сестры Хачатурян совершили преступление по отношению к родному отцу в июле 2018 года. Тогда им было по 19, 18 и 17 лет. Они нанесли множественные ножевые ранения 57-летнему Михаилу Хачатуряну.Адвокаты сестер настаивают на том, что девушки защищали свои жизни от посягательства со стороны отца. Уголовное дело насчитывает 28 томов.