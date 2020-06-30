Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы от Владимирской области: «Я хочу, чтобы бесплатная качественная медицина, образование, социальные льготы были доступны нашим гражданам. Я

Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы от Владимирской области: «Я хочу, чтобы бесплатная качественная медицина, образование, социальные льготы были доступны нашим гражданам. Я горжусь историей своей страны. Я хочу, чтобы не только наши дети, но и внуки, правнуки, последующие поколения могли гордиться нашей историей. Поэтому я проголосовал за поправки в Конституцию Российской Федерации».