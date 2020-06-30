Василий Смолин, директор СДЮСШОЗ «Дзюдо-88»: «Наша Конституция – это как дорожная карта, которая определяет направление, путь, по которому идет Россия. Со времени написания предыдущей

Василий Смолин, директор СДЮСШОЗ «Дзюдо-88»: «Наша Конституция – это как дорожная карта, которая определяет направление, путь, по которому идет Россия. Со времени написания предыдущей Конституции прошло достаточно времени. И, естественно, произошли изменения и в стране, и в мире. И старой картой, если руководствоваться, можно выбрать не то направление, не тот путь, можно заблудиться. А вот