В эфире телеканала Россия 1 известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности вируса папилломы. Доктор сообщил, что в ста процентах случаев он является причиной рака шейки матки, но заболевание можно предотвратить, поскольку от вируса папилломы есть прививка.

В эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности вируса папилломы.Доктор сообщил, что в ста процентах случаев он является причиной рака шейки матки, от которого в год умирают 250 тысяч женщин.При этом Мясников пояснил: чтобы это произошло, должно пройти около десяти лет, но обычно у здоровых женщин с нормальным иммунитетом вирус сбрасывается через один-два года.Врач назвал ситуацию парадоксальной, потому что от вируса папилломы есть прививка, а люди, у которых он выявлен, должны проходить регулярное тестирование.Александр Мясников также сообщил, что снижение числа женщин с вирусом папилломы приводит к тому, что мужчины реже болеют некоторыми видами рака.