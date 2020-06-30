Телеведущая Лера Кудрявцева поведала любопытную историю о своем друге Андрее Разыграеве. Оказывается, журналист однажды выручил звезду.

Телеведущая Лера Кудрявцева поведала любопытную историю о своем друге Андрее Разыграеве. Оказывается, журналист однажды выручил звезду.Пандемия коронавируса разрушила планы многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Знаменитости вынуждены отдыхать на российских курортах – Дубай и Бали подождут до лучших времен.Как и многие звезды, телеведущая Лера Кудрявцева не стала терять времени и отправилась в знаменитый курортный район Сочи – Адлер. Знаменитость ежедневно радует поклонников свежими снимками с отдыха.На днях Кудрявцева сообщила своим подписчикам в "Инстаграм" радостную весть. Ее давний друг Андрей Разыграев приехал на курорт составить звезде компанию.Стоит отметить, что Разыграева и Кудрявцеву связывают долгие годы приятельских отношений. На протяжении дружбы знаменитостей произошло много любопытных историй, одну из которых Лера рассказала пользователям Сети.19 Мар 2019 в 1:55 PDTвспомнила, как Разыграев приехал к ней домой в три часа ночи, чтобы спасти кота. В какую именно непростую ситуацию попал малыш знаменитости, не уточняется.Ведущая отметила, что очень дорожит дружбой с журналистом. Она призналась, что взаимоотношения с представителями мужского пола давались ей гораздо проще, чем с женщинами.