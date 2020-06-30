Российский нападающий Михаил Воробьев подписал контракт с уфимским Салаватом Юлаевым. Соглашение с 23-летним воспитанником клуба рассчитано на три года. Ранее Воробьев выступал за команды системы Филадельфия Флайерз.

Российский нападающий Михаил Воробьев подписал контракт с уфимским "Салаватом Юлаевым". Соглашение с 23-летним воспитанником клуба рассчитано на три года. Ранее Воробьев выступал за команды системы "Филадельфия Флайерз"."Знаю, что у "Салавата Юлаева" всегда высокие цели и задачи. Приятно выступать перед родными болельщиками. Не могу дождаться момента, когда вновь надену "юлаевскую" майку и выйду на лед", – цитирует Воробьева официальный сайт уфимской команды.Российский форвард провел в НХЛ 35 матчей за "летчиков", набрав в них пять (две шайбы + три передачи) очков.