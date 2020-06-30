Новые зараженные выявлены в 14 районах области

30 июня во Владимирской области коронавирус лабораторно подтвердился у 48 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, новые зараженные выявлены в 14 районах области.7 человек заболели коронавирусом в Гусь-Хрустальном районе, 6 – в Вязниковском районе, 6 – в Александровском районе, 4 – в Киржачском районе, 3 – во Владимире, 3 – в Петушинском районе, 3 – в Меленковском, 3 – в Кольчугинском, 3 – в Судогодском, 3 – в Радужном, 2 – в Собинском районе,2 – в Муромском, 2 – в Камешковском и один в Ковровском районе.Всего на территории Владимирской области выявлено 4362 случая коронавируса.