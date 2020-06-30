Знаменитый российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, насколько трудно тренироваться перед поединками. Спортсмен подчеркнул: людям, которые далеки от борьбы, не понять, каким ..

Знаменитый российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, насколько трудно тренироваться перед поединками. Спортсмен подчеркнул: людям, которые далеки от борьбы, не понять, каким нагрузкам подвергаются бойцы.Хабиб обнародовал в "Инстаграм" ролик, где отметил, что для успеха в данной области необходимо полностью посвятить себя делу. "Это не игра", – цитирует Нурмагомедова .