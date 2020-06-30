Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прилетела в Москву из Японии, где находилась с апреля, об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прилетела в Москву из Японии, где находилась с апреля, об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.Медведева отправилась в Японию для участия в шоу, однако мероприятие было отменено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19."Евгения Медведева прилетела в Москву, сдала тесты на коронавирусную инфекцию, которые были отрицательными, – сообщил Коган, слова которого приводит ТАСС. – Сейчас Женя находится на самоизоляции. Как только она закончится, фигуристка планирует вернуться на лед".В мае состоялось заседание исполкома ФФККР, на котором был утвержден состав женской сборной России. В него вошла Медведева, а также Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.