Российский гонщик Сергей Сироткин будет выполнять роль резервного пилота команды Формулы-1 Renault в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба французской конюшни

Российский гонщик Сергей Сироткин будет выполнять роль резервного пилота команды "Формулы-1" Renault в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба французской "конюшни"."Рад вернуться к роли резервного пилота Renault. Я хорошо знаком с командой, с которой провел весь 2019 год", – цитирует российского гонщика официальный сайт Renault.Напомним, что нынешний сезон "Формулы-1", сокращенный из-за пандемии коронавируса, откроется двумя этапами в Австрии. Первый из них стартует 3 июля, а второй – 10-го.