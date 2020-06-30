Футбольная ассоциация Англии вынуждена сократить штат сотрудников на 15% из-за финансовых сложностей, связанных с пандемией коронавируса. Организация потеряла более 300 миллионов фунтов стрелингов за последние несколько месяцев.

Футбольная ассоциация Англии вынуждена сократить штат сотрудников на 15% из-за финансовых сложностей, связанных с пандемией коронавируса. Организация потеряла более 300 миллионов фунтов стрелингов за последние несколько месяцев.Как сообщает The Times, Футбольная ассоциация Англии сократит 124 должности. Правда, 42 из них оставались вакантными. Всего же в организации до недавнего времени работали 900 сотрудников.Ранее ряд работников ассоциации, в том числе и главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт, согласились пойти на сокращение зарплат. Они потеряли почти 30 процентов своих доходов.