Google купила канадского производителя умных очков North

Google купила канадского производителя "умных" очков North. Об этом написал в официальном блоге старший вице-президент компании по устройствам и сервисам Рик Остерло. Сумма сделки не разглашается.North (тогда Thalmic Labs) была основана в 2012 году. В 2019-м компания выпустила смарт-очки Focals с поддержкой технологий дополненной реальности и управлением при помощи кольца. Устройство позволяет читать сообщения и уведомления со смартфона, прокладывать пешие маршруты, управлять "умным" домом. Кроме того, в него можно установить рецептурные линзы.В North заявили, что после сделки с Google свернут поддержку Focals 1.0 и отменят планы по запуску 2-го поколения смарт-очков. Покупателям обещают компенсировать любые расходы, связанные с устройством.Как считают эксперты, сделка может свидетельствовать о возвращении поисковика на рынок смарт-очков после провала Google Glass. Этот нашумевший проект очков дополненной реальности, которые проецируют изображение прямо перед глазами пользователей, был заброшен в 2015 году.Проблемами устройства стала непривлекательность для разработчиков приложений, постоянные обвинения в том, что очки с камерой нарушают право на частную жизнь, а также различные законодательные препоны. В свободную продажу Google Glass так и не вышли.