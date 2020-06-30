Звезда сериалов Кухня и Отель Элеон Мария Горбань поделилась снимком с дочкой Стефанией. Девочка очень похожа на знаменитую родительницу.

Звезда сериалов "Кухня" и "Отель "Элеон" Мария Горбань поделиласьснимком с дочкой Стефанией. Девочка очень похожа на знаменитую родительницу.Артистка родила наследницу в 2014 году. Отцом малышкиявляется первый супруг звезды сериала "Кухня", осветитель Олег Филатов.Нынешним мужем Марии Горбань является Кирилл Зоткин.Избранник артистки работает оператором. Кирилл смог поладить с маленькой Стефанией.В личном микроблоге звезда сериала "Кухня" опубликовала сериюсвежих фото с наследницей. Мария и Стефания кокетничают на камеру. Многиеподписчики отметили, что девочка быстро растет. Кроха все больше походит назнаменитую маму."Копия мамина 😘💐(здесь и далееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "👍👍👍похожи 🌹🌹🌹красотки ❤️", "Фанякопия Вы💞", "Вылетая мама", "Какие вы симпатяжки, Машенька выпрелесть", "Какая же она у вас классная,красавицы!!!)))", -комментировали снимки пользователи Сети.29 Июн 2020 в 12:44 PDTНапомним,карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции . Артистка и ее супруг снимали потрясающиевидео для "Инстаграма". Звезда сериала "Кухня" хвасталась, что ее оператор-муж создает не только красивое кино – часто именно она становится музой для избранника.