30.06.2020

2020-06-30 13:40:04

Григорий Аникеев проголосовал по поправкам к Конституции

Свой голос за поправки в Конституцию отдал и депутат Государственной Думы Григорий Аникеев.

- Я хочу, чтобы бесплатная и качественная медицина, образование, социальные льготы были доступны нашим гражданам. Я горжусь историей своей страны, я хочу , чтобы не только наши дети, но и внуки, правнуки и последующие поколения могли гордиться нашей историей. Поэтому я проголосовал за поправки в Конституцию РФ