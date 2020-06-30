С понедельника 6 июля в Подмосковье откроются все детские сады. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

С понедельника 6 июля в Подмосковье откроются все детские сады. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что открытия детсадов все очень ждут. "Родители работают и, конечно, они очень ждали, просили, требовали, побыстрее открыть детские сады. Были открыты лишь дежурные группы, но этого недостаточно", — сказал губернатор Подмосковья.После совещания с главным санитарным врачом такая возможность появилась, и с понедельника все детки могут идти в детский сад, отметил Воробьев.Кроме того, он сообщил об открытии всех ЗАГСов в Подмосковье с 1 июля. Из действующих ограничений в регионе остается только маска и запрет на массовые мероприятия."Уже с первого числа мы открываем все ЗАГСы, МФЦ, спортивные объекты — детям и взрослым можно заниматься спортом в секциях, кружках", — рассказал Воробьев.