Ульяновский медицинский колледж, в котором училась девушка-волонтер Светлана Анурьева, посмертно награжденная президентом, получит ее имя. Помимо этого губернатор Ульяновской области представил макет наградного знака За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой.

Ульяновский медицинский колледж, в котором училась девушка-волонтер Светлана Анурьева, посмертно награжденная президентом, получит ее имя. Помимо этого губернатор Ульяновской области Сергей Морозов представил макет наградного знака "За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой".Как сообщили в официальной группе областного правительства "ВКонакте", студенты и коллектив медколледжа попросили главу региона присвоить учебному заведению имя Анурьевой. Морозов уже подписал соответствующее распоряжение.Тем временем "Ульяновская правда" сообщила о знаке, которым в регионе планируется награждать отличившихся волонтеров.19-летняя студентка медицинского колледжа, будучи смертельно больной, продолжала помогать нуждающимся во время эпидемии COVID-19. Активистки движения "Мы вместе" не стало 31 мая нынешнего года.У Светланы была последняя стадия рака, однако об этом знали только родные. Подруга девушки, координатор движения "Волонтеры-медики" Айгуль Меннибаева рассказала KP.Ru, что Светлана до последнего разносила продукты и лекарства тем, кто оказался заперт дома из-за карантина."Старалась не показывать боль, учила нас улыбаться, несмотря ни на что, – рассказывает Айгуль. – Пока она не попала в реанимацию, мы даже не знали, что у нее онкология".29 июня президент России Владимир Путин посмертно наградил Светлану Анурьеву за самоотверженность во время борьбы с распространением коронавируса.