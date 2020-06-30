Цена на ОСАГО может снизиться для половины водителей

С 24 августа вступают в силу поправки к закону об ОСАГО, по которым страховые компании получают право применять тарифные факторы, определяющие вероятность страхового случая, в пределах тарифного коридора. «Возможность использования различных факторов увеличит конкуренцию между страховыми компаниями за безаварийных водителей, – заявил 1 июня в ходе онлайн пресс-конференции исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. – Тариф ОСАГО складывается из базовой ставки и применяемых к ней коэффициентов. В новой редакции закона в структуре базовой ставки будет расширен перечень возможностей для более высокого или более низкого тарифа в зависимости от актуарных оценок страховщика».«По нашим предварительным оценкам, цена на ОСАГО может снизиться для половины водителей, приобретающих полисы ОСАГО в «Согласии», для 10-20% клиентов она повысится», – комментирует директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалев.При разработке новых тарифов андеррайтеры компании будут исходить из принципа, который используется в каско, – каждый клиент платит за свой риск. «Однако в отличие от каско в тарифах ОСАГО все же есть коридор возможных значений, поэтому останутся ситуации, когда хорошие клиенты дотируют тариф аварийных, но масштаб этой дотации сильно снизится», – добавляет Андрей Ковалев.В настоящее время страховая компания устанавливает базовую ставку в пределах коридора, но учитывает только категорию и назначение автомобиля, используемого на определенной территории. Однако с появлением тарифных факторов можно будет сделать цену на ОСАГО для клиентов, которые водят аккуратно, более привлекательной в конкретном регионе. «Влияние на регионы будет довольно равномерным, поскольку еще до индивидуализации тарифов страховые компании могли менять величину базовой ставки в пределах коридора для каждого региона, и качество регионов уже отражено в текущей тарификации по ОСАГО, – поясняет Андрей Ковалев. – По нашим предварительным прогнозам, после вступления в силу поправок цена полиса для хороших водителей снизится на 10-30% в зависимости от региона».Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2019 г. премия «Согласия» составила 33,5 млрд руб., выплаты – 21,3 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром».