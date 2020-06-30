Несмотря на то, что здание было обесточено, возникла искра, спровоцировавшая пожар

Из-за ущерба от пожара, случившегося 29 июня во Владимирском драмтеатре, его могут закрыть на два года. Об этом сообщили в Зебра-ТВ.Напомним, возгорание случилось около 16.00. Вероятная причина пожара – электромонтажные работы над главной сценой, проводимые компанией «Престиж Строй». Несмотря на то, что здание было обесточено, возникла искра, спровоцировавшая пожар.В МЧС России по Владимирской области сообщили о том, что они довольно поздно получили вызов. Пожар удалось потушить спустя 1.5 часа. По предварительной информации, в здании серьёзно пострадали зал и сцена, а также высокотехнологическое оборудования.В случае если ущерб, нанесённый театру, действительно окажется настолько велик, то учреждению придётся закрыться на два года.