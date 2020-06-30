Безопасность превыше всего. Во Владимире продолжаются работы по усовершенствованию системы дорожного движения. Как изменятся транспортные артерии города, что не устраивает на дорогах

Безопасность превыше всего. Во Владимире продолжаются работы по усовершенствованию системы дорожного движения. Как изменятся транспортные артерии города, что не устраивает на дорогах владимирцев и как обстоят дела с дорожной безопасностью? Эти темы обсудим с председателем комитета по жизнеобеспечению владимирского Горсовета, Николаем Юрьевичем Толбухиным.