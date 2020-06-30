Уйти на удаленную работу для многих оказалось настоящим испытанием. Однако, через три месяца самоизоляции выяснилось, что вернуться в привычный офлайн-график еще сложнее. Психолог и заместитель главного врача клиники Маршака Жанна Засыпкина рассказала Дни.ру о том, как войти в рабочий ритм, и почему это стоит делать постепенно.

Уйти на удаленную работу для многих оказалось настоящимиспытанием. Однако, через три месяца самоизоляции выяснилось, чтовернуться в привычный офлайн-график еще сложнее. Психолог и заместитель главного врача клиникиМаршака Жанна Засыпкина рассказала "Дни.ру" о том, как войти в рабочий ритм, и почему это стоитделать постепенно.В первую очередь нужно понимать,что выход из карантина – это небыстрый процесс. Для того, чтобы перейти из"жидкой", домашней формы в твердое офисное "вещество" нужна хотя бы неделя "реабилитации",которую стоит разделить на несколько этапов.Мирпосле пандемии – это уже другой мир. Тот, про который мы все говорили икоторого так ждали, чтобы осуществить, наконец, все задуманное в четырех стенах.Не спешите бросаться в его объятья, остановитесь на пороге, осмотритесь вокруг.Все ли ваши желания соответствуют возможностям? Действительно ли способыдостижения целей актуальны и сейчас, возможно, появилось что-то более эффективное.А, может быть, вы продолжает стоить планы "по инерции" и в действительности хотитеизменить вектор движения. Одним словом, прислушайтесь к себе.Покамы работали из дома, постоянно смешивали работу с личным пространством. Сперваэто было непривычно, но человек существо на удивление адаптивное. Стоило нампривыкнуть к такому положению вещей, как нас снова попросили выйти в офис.Поэтому сейчас важно снова разграничить эти две сферы. Не тащите работу в дом,оставьте ее за порогом. Вспомните, как здорово проводить вечера с домашними безотрыва на звонки и письма, на которые вы не успели ответить в течение дня.Многобыло споров про учебу и освоение новых профессий на карантине. Бизнес-коучиманили курсами, онлайн-школы – лояльными ценами, но в реальности пытатьсявыучить что-то в изоляции – это все равно что учиться в застрявшем лифте,который к тому же не известно, когда починят.Так что, если у вас не получить освоить новые умения – это нормально. Постепенно приступайте к работе без угрызенийпрофессиональной совести.Каждыйдень составляйте план дня, это поможет не забывать про важные дела иорганизовать себя после эпохи хаоса. Обратите внимание на питание – ешьтебольше белка (рыбы и мяса) и клетчатки (овощей и фруктов). Не налегайте набыстрое углеводы– они вызывают сонливость и тормозят умственные процессы. Повозможности устраивайте себе прогулку на свежем воздухе перед сном.Помнитео том, что опасность заражения никуда не делась. Ежедневно в России по-прежнемузаболевают около 7 тысяч человек! Это значит, что в социальную жизнь такжестоит входить осторожно. Интересно, что сейчас общество во второй раз проходитстадию отрицания проблемы: вируса больше нет, пляжи и парки полны людей. И зря,потому что мест скопления большого количества людей стоит избегать до сентября.