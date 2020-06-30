В Подмосковье проверят транспортную компанию, чьи сотрудники высадили из троллейбуса 12-летнюю школьницу. Девочку, у которой не сработал проездной, оставили на незнакомой остановке у МКАД - между пустырем, лесополосой и оживленной развязкой. Чтобы добраться до города, ребенку пришлось проделать путь, небезопасный даже для взрослого.

В Подмосковье проверят транспортную компанию, чьи сотрудники высадили из троллейбуса 12-летнюю школьницу. Девочку, у которой не сработал проездной, оставили на незнакомой остановке у МКАД — между пустырем, лесополосой и оживленной развязкой. Чтобы добраться до города, ребенку пришлось проделать путь, небезопасный даже для взрослого.Тихая домашняя девочка, скорее ребенок, чем подросток... Она не ожидала, что поездка из Москвы к бабушке в Химки обернется опасным приключением. А все из-за пустяка: в троллейбусе не сработал проездной, хотя деньги на карточке были. Кондуктор попросила на выход.— Приложили три раза, сказали, что не считывается проездной и попросили, чтобы я на следующей остановке вышла. Следующая была перед МКАДом.Василина показывает остановку на пустыре — кругом лес, людей нет. Девочка растерялась и приняла, пожалуй, не лучшее решение:— Я знала, где Химки. Мне надо было перебежать четыре раза МКАД.Москву и Химки разделяет клеверная развязка над кольцевой. Без светофоров и переходов нужно пересечь четыре автострады. Василина справилась чудом.— Как под машину-то не попала?— Я ждала, когда их не будет, потому сумела перебежать.Уже в Химках девочке помогли прохожие: посадили на такси. Бабушка, Елена Корчинская, едва придя в себя, написала жалобу в троллейбусный парк.— Ребенка берут и высаживают из автобуса — разве так можно? Высади ты в городе, не на пустыре, где кусты и автострада. Мы могли лишиться ребенка!Семью пригласили на разбор ситуации, показали видео из салона. Кондуктор Галина Петровна виновной себя не считает:— Никто не высаживал. Вы знаете, как у нас высаживают — над человеком стоят, а я обилетила и села.Руководство троллейбусного парка извиняться тоже не стало. Мол, карта для поездок в Подмосковье не подходит. Девочку якобы не вытолкнули — она вышла сама."Это не опасное место, это остановочный пункт. Нарушение правил кондуктором не установлено", — сообщил руководитель муниципального предприятия "Химкиэлектротранс" Александр Васильев.Впрочем, в областном Минтрансе собираются провести свою проверку, чтобы разобраться в истории."С 2017 года в Московской области было введено правило, согласно которому запрещено высаживать детей, которые не смогли оплатить проезд. Все водители и кондукторы с этим правилом ознакомлены", — рассказал начальник управления пассажирского транспорта Минтранса Московской области Виталий Фролов.И, тем не менее, такие истории случаются регулярно. Например, в Королеве водитель высадил школьника, который хотел платить наличными, что из-за вируса не рекомендуется. Или еще одну 12-летнюю девочку оставили на полузаброшенной станции в лесу, потому что та проспала свою остановку. У одного подростка в метро забрали социальную карту, потому что у того с собой не было удостоверения многодетной семьи.Хорошо, что во всех этих историях дети не пострадали. Плохо, что перевозчик так и остался безнаказанным. Федеральный закон гласит: нет билета — нет обязательств везти. В Госдуме хотят это изменить. Законопроект уже прошел первое чтение."Предусматривается запрет на высадку детей до 16 лет, если обнаружено, что они не покупали билет", — сообщил заместитель руководителя аппарата комитета ГД по транспорту и строительству Станислав Москвичев.А пока водителям, кондукторам и контролерам напоминают — их действия могут быть квалифицированы как "оставление в опасности". Ответственность — до года тюрьмы.