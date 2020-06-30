Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежую статистику по зараженным в России. Общее число инфицированных превысило 647 тысяч.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежую статистику по зараженным в России. Общее число инфицированных превысило 647 тысяч.За сутки коронавирус в России обнаружили у 6 693 человек. За то же время выздоровели 9 220 пациентов, 154 скончались.Общее число зараженных коронавирусом в России составило 647 849. За время эпидемии выздоровели 412 650 пациентов, 9 320 скончались.Международное железнодорожное пассажирское сообщение может быть возобновлено до конца года, считает министр транспорта России Евгений Дитрих. В ведомстве обсуждают возобновление перевозок с руководителем Минтранса Финляндии, сообщил чиновник.По поводу восстановления пассажирского железнодорожного сообщения Москва договаривается и с Минском. Границы двух стран могут открыть в конце июля, заявил посол Белоруссии Владимир Семашко.Российские кинотеатры, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, возобновят работу 15 июля, говорил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Ассоциации владельцев кинотеатров отметили, что решение о возобновлении работы будут принимать власти регионов с учетом эпидемиологической обстановки.При этом владельцы кинотеатров хотят увязать открытие с громкими новинками кинопроката. Первые премьеры после пандемии ожидаются в августе.По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 10,3 миллиона человек. В США выявили 2,5 миллиона инфицированных, около 1,3 в Бразилии.