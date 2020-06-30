Футбольный турнир Кубок африканских наций, запланированный на зиму 2021 года, перенес на 2022 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Футбольный турнир Кубок африканских наций, запланированный на зиму 2021 года, перенес на 2022 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.Как сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF), такое решение было принято после консультации с заинтересованными сторонами. Точная дата проведения соревнования будет объявлена позднее.Помимо этого, CAF отменила Кубок африканских наций 2020 года среди женских команд, а игры Лиги чемпионов и Кубка Конфедерации CAF возобновятся в сентябре в формате "Финала четырех".Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило десять миллионов человек, из которых 510 тысяч скончались.