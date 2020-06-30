Владимир Путин и Александр Лукашенко примут сегодня участие в открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом. Монумент создали по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на народные пожертвования. Он представляет собой бронзовую скульптуру высотой 25 метров и весом около 80 тонн.

Владимир Путин и Александр Лукашенко примут сегодня участие в открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом. Монумент создали по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на народные пожертвования. Он представляет собой бронзовую скульптуру высотой 25 метров и весом около 80 тонн.Облик памятника помогли сформировать фотографии реальных участников Ржевской битвы. В 1942 и 1943 годах Красная армия потеряла в этих местах почти один миллион двести тысяч бойцов убитыми, ранеными и взятыми в плен. Сражения стали ключевыми для достижения коренного перелома в войне. В 2007 году Ржеву присвоили почетное наименование "Город воинской славы", напоминает телеканал "Россия 24".