В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский Локомотив на поле домашней РЖД-Арены сыграл вничью с самарскими Крыльями Советов – 1:1.

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле домашней "РЖД-Арены" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" – 1:1.Счет в матче на 14-й минуте открыл хорватский нападающий гостей Деян Радоньич. Спас "железнодорожников" от поражения Алексей Миранчук, который забил мяч на 95-й минуте.Для Миранчука этот гол стал третьим в последних двух матчах. В игре прошлого тура Алексей оформил дубль, чем помог своей команде переиграть на выезде казанский "Рубин" (2:0).На 50-й минуте москвичи остались в меньшинстве – вторую желтую получил Владислав Игнатьев. Однако самарцы недолго имели численное преимущество: на 73-й минуте по с поля был удален Сафа Хади.Эта игра стала первой для Андрея Талалаева в качестве главного тренера самарской команды. На этом посту 47-летний специалист сменил черногорца Миодрага Божовича."Локомотив" довел беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей (четыре победы, две ничьи) и с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Крылья" расположились на 15-й строчке, имея в активе 23 очка.В следующем туре РПЛ "красно-зеленые" в субботу, 4 июля, примут "Сочи", а "Крылышки" в тот же день дома сыграют против команды "Ростов".