В эфире канала Россия 1 – продолжение разговора с Марией Порошиной. Актриса, полюбившаяся телезрителям по многим популярным сериалам, вспоминает о том, как отец ее первой дочери Гоша Куценко, с которыми они были 5 лет еще со студенчества, помогал ей, когда она была беременна пятым ребенком.

В эфире канала "Россия 1" – продолжение разговора с Марией Порошиной. Актриса, полюбившаяся телезрителям по многим популярным сериалам, вспоминает о том, как отец ее первой дочери Гоша Куценко, с которыми они были 5 лет еще со студенчества, помогал ей, когда она была беременна пятым ребенком.До сих пор они поддерживают хорошие дружеские отношения, и актриса признается: сейчас она на откровения Куценко об измене отреагировала бы иначе.Потом был многолетний брак с Ильей Древновым, от которого Мария родила троих дочерей, но отцом пятого ребенка актрисы был уже не он.Порошина рассказывает и о том, что вместе с нынешней женой Куценко Ириной они вместе снимались в его фильме "Врач", который был посвящен родителям Гоши. Вместе они недавно участвовали и в благотворительной акции в поддержку врачей."Это все придумала Ира – и сценарий, и сюжет. И Полинка (дочка Марии и Гоши) была, и я была. И можно еще потом маленьких наших присоединить туда всех. Поэтому это радость!" – признается Порошина.Рассказывает она и о жизни с Ильей Древновым, и о том, как получилось, что пятого ребенка она рожала уже не от него."Это было абсолютно неожиданно в ситуации незамужества и начавшихся отношений", — вспоминает Мария и добавляет: у нее не было никаких сомнений, что ребенок должен родиться, и приняла ситуацию, что останется одна со всеми детьми.Год назад внезапно от страшной болезни ушла из жизни мама Марии. Заслуженная артистка России Наталия Красноярская много лет работала режиссером в Большом театре.Актриса признается, что для всей ее семьи это стало невосполнимой утратой, тем более в ситуации, когда она ощущала одиночество и растерянность в жизни.Порошина говорит, что не любит одиночество, и для счастья ей просто необходимо надежное плечо, друг, с которым она могла бы делиться самым сокровенным, и сокрушается, что с пятью детьми ей теперь замуж никогда не выйти.Что на это ответил Марии Гоша Куценко? Почему она разошлась с Ильей Древновым?Как вспоминает съемки в "Ночном дозоре"? За что благодарна Константину Хабенскому, и что привез актрисе со святой горы Афон Алексей Гуськов?В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – продолжение разговора с актрисой Марией Порошиной.