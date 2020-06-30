30.06.2020

2020-06-30 08:35:03

Мошенники обещают жителям Владимира компенсации от государства

В последнее время в социальных сетях и электронной почте владимирцам стали приходить сообщения о выплате компенсации. В Интернете публикуется ссылка на сайт с заявлением Президента о компенсации населению в связи с эпидемией коронавируса. Нажимая на кнопку «Получить помощь», пользователь попадает на другой домен, на котором его просят ввести персональные данные и объявляют размер положенной компенсации. Однако для получения выплаты «виртуальный юрист» сайта требует оплатить «услуги занесения данных в реестр», а затем обещает полную расплату. Опасность этой махинации состоит в том, что человек выдает данные карты преступникам и заодно оплачивает их мошеннические услуги.

Еще одна схема — якобы с возвратом налога. Преступники размещают в Сети видеоролики с предложением возврата НДС всем россиянам, оставшимся без дохода. В этой схеме клиенты переходят по мошеннической ссылке из описания к видеоролику и самостоятельно совершают расходные операции. "Добрый" человек с экрана рассказывает, как он узнал о возможности получить компенсацию по возврату налога за несколько лет. Он подробно объясняет, как зашел по ссылке на сайт, ввел свои персональные данные, и программа начала искать ему варианты возврата денег. Сумма возврата налога колеблется от 3-7 до 30 тысяч за покупки и в итоге набегает около 200-300 тысяч за несколько лет. После озвучивания такой крупной суммы, предлагается лишь "справедливо" оплатить услуги юриста в сумме около тысячи рублей. Мошенники для надежности сообщения подделывают логотип сайта "Госуслуги". Но если внимательно присмотреться к сообщению, то будет заметно, что оно приходит на почту как спам или как сообщение в рубрике "промоакции", а не как официальное письмо от государственной организации.

Также , преступники запустили рекламу в социальных сетях, в которой, прикрываясь названиями известных банков, обещают людям «компенсации в связи с пандемией». По ссылке из рекламы люди тоже попадают на поддельный сайт банка, где им предлагают ввести логин и пароль, чтобы войти в свой личный кабинет онлайн-банка, или заполнить реквизиты карты. Если пользователи вбивают требуемую информацию на фальшивой странице, то злоумышленники сразу же крадут деньги со счета или перепродают данные на хакерских форумах — чтобы затем другие мошенники могли обнулить чужие счета.

"Нелигитимные ресурсы очень похожи на оригинальные, поэтому при вводе данных в Интернете следует внимательно проверять ссылку в адресной строке браузера, стараться использовать проверенные сайты и не устанавливать неизвестные приложения. Самый действенный способ уберечься от мошенника — это всегда отвечать «нет», какие бы золотые горы вам не обещали люди, звонящие по телефону или присылающие сообщения о заоблачных выплатах в соцсетях. Отказывайтесь твердо и не вовлекайтесь в дискуссию. Мошенники активно используют низкую осведомленность граждан, выведывают данные банковских карт, чтобы украсть имеющиеся на счету средства," - предупредил эксперт Отделения Владимир Банка России Евгений Гаврилюк.