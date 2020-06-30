Дмитрий Исхаков продолжает рефлексировать после расставания с Полиной Гагариной. Фотограф рассказал, что его заботит на данный момент.

Дмитрий Исхаков продолжает рефлексировать после расставания с Полиной Гагариной. Фотограф рассказал, что его заботит на данный момент.О предстоящем разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стало известно в мае этого года. Супруги не стали объяснять, по какой причине решили расстаться. Однако на днях певицу увидели в компании женатого молодого продюсера. Мужчина не скрывал своего трогательного отношения к артистке, обнимал ее за талию.А вот Исхаков, напротив, пока еще одинок. Дмитрия пока не заметили в компании женщины. Судя по публикациям фотографа в "Инстаграм", он сильно переживает из-за развода. Экс-возлюбленный Гагариной пишет стихи и делится ими с подписчиками. "Как будто мне опять тринадцать, Смотрю в окно, гадаю, выйдешь ли, И на часах почти уже двенадцать, И мы гуляем где-то до зари", – опубликовал он несколько недель назад.На днях же Дмитрий выложил совместный снимок с трехлетней дочерью Мией и сыном Полины от первого брака, 13-летним Андреем. "Вот моя жизнь и любовь. Все остальное – пыль", – подписал фото мужчина. Стоит отметить, что к наследнику Гагариной он относится, как к собственному.28 Июн 2020 в 10:04 PDTПользователи Сети отметили, что Исхаков – очень чувствительный человек. Другие же понадеялись, что Гагарина не является для бывшего избранника той самой "пылью". Так или иначе, поклонники расстроены из-за расставания такой красивой, по их мнению, пары.