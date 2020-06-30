Железнодорожная часть для грузовых поездов откроется во вторник на Крымском мосту. Это даст новые возможности для развития промышленности и торговли на полуострове, а также снизит цены на основные поставляемые товары.

Железнодорожная часть для грузовых поездов откроется во вторник на Крымском мосту. Это даст новые возможности для развития промышленности и торговли на полуострове, а также снизит цены на основные поставляемые товары.Первые грузовые поезда пройдут сегодня навстречу друг другу, сообщает телеканал "Россия 24". Один со стороны Кубани. Он будет везти цистерны с бензином, вагоны с удобрениями, зерновозы, цементовозы и платформы, груженные рельсами. Другой поезд — со стороны Крымского полуострова. В нем будет продукция местных предприятий, в том числе сода и известняк.