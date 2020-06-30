Экс-солистка группы Мираж сообщила, что в американском сериале Менталист прозвучала композиция в ее исполнении. Наталии Гулькиной приятно внимание зарубежных киношников.

Экс-солистка группы "Мираж" сообщила, что в американском сериале "Менталист"прозвучалакомпозиция в ее исполнении. Наталии Гулькинойприятно внимание зарубежных киношников.Песня Гулькиной "Белый альбатрос" звучала в момент встречиглавного героя ленты Патрика Джейна с представителями русской мафии.Центральный персонаж приходит в особняк, где отдыхают криминальные элементы. Бандитыразвлекаются под композицию в исполнении Наталии."Не знаю, как Вам, но мне прямо приятно, приятно, и гордо,гордо!!! Вот!)))👌🤪✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼 Гулькина рулит!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) " -написала в личном микроблоге экс-солистка группы "Мираж".Отвечая на вопросы подписчиков Гулькина сообщила, чтосоздатели сериала "Менталист" использовали трек, соблюдая все требованиязаконодательства. Правообладатель получил от киношников отчисления.Напомним, песня Наталии Гулькиной "Белый альбатрос" увиделасвет в 1996 году. Композиция вышла в составе первого сольного альбомазнаменитости "Танцующий город". Автором трека является Олег Молчанов.29 Июн 2020 в 1:58 PDTНаталия Гулькина стала суперпопулярна в конце 80-х прошлогостолетия. Вокалистка пела в группе "Мираж". Альбомы коллектива расходилисьмиллионными тиражами, а его солистки гастролировали по всему Советскому союзу.В составе "Миража" Наталия провела всего год. Вокалистка узнала, что по странепараллельно выступают еще несколько групп, поющих под еефонограмму, и приняла решение покинуть проект.