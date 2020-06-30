Регистратор очевидца запечатлел сальто в исполнении девушки-байкера, переусердствовавшей с передним тормозом. Судя по всему, мотоциклистка не получила серьезных травм – после ДТП она сумела самостоятельно подняться на ноги.

В минувшее воскресенье, 28 июня, на Тимирязевской улице в Москве девушка-байкер "организовала" аварию с собственным участием.На записи с регистратора очевидца можно наблюдать, как несколько мотоциклистов проскочили между автомобилями, начавшими движение на разрешающий сигнал светофора, и устремились через перекресток.Путь им преградила маршрутка, водитель которой решил, что успеет повернуть налево и пересечь полосу встречного движения.Появление препятствия вынудило байкеров резко сбросить скорость. Девушка, ехавшая последней, переусердствовала с передним тормозом, и мотоцикл сделал сальто, сбросив незадачливую наездницу.После эффектного падения дама сумела самостоятельно подняться на ноги.