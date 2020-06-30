Причиной взрыва и пожара в жилом доме на улице Проходчиков в Москве стала преступная небрежность при обращении с газовым оборудованием, заявили в Следственном комитете.

Причиной взрыва и пожара в жилом доме на улице Проходчиков в Москве стала преступная небрежность при обращении с газовым оборудованием, заявили в Следственном комитете.Сейчас в доме продолжаются восстановительные работы. Там полностью выгорели четыре квартиры, еще столько же частично пострадали от огня и воды. Взрывной волной были выбиты полтора десятка окон, разрушены перегородки.По мнению специалистов, угрозы обрушения пятиэтажки нет, тем не менее, для укрепления фасада были установлены страховочные опоры. Жителей 40 квартир из двух пострадавших подъездов временно разместили в гостинице. Когда они смогут вернуться домой, пока неизвестно."Представители проектного института "МосжилНИИпроект" смотрят, в какие сроки можно отремонтировать дом или вынести другие предложения. После того, как они сделают заключение, город будет принимать решение", — сообщил Михаил Бурцев, глава управы Ярославского района Москвы.Жильцы еще двух подъездов уже вернулись домой. Накануне вечером им вновь включили свет, воду и газ. Трое пострадавших в огне людей, включая владельца квартиры, где произошел взрыв, остаются в больнице. Возбуждено уголовное дело.