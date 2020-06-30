30.06.2020

2020-06-30 16:15:03

Нового сезона во Владимирском театре драмы не будет

Во Владимире расследуют причины крупного пожара во Владимирском академическом театре драмы. Утром прямо в здании театра состоялось заседание специальной комиссии во главе с губернатором Владимиром Сипягиным.

А в эти минуты там проходит заседание комиссии департамента культуры. Подсчитывается ущерб, нанесенный огнем. Он колоссальный. Сильно пострадала сцена. Именно там был очаг возгорания. Сгорел занавес, изготовленный художником Татьяной Гребневой. Выгорел зал с новыми креслами, фойе второго этажа, звукорежиссерское оборудование. Пока неизвестно, работает ли уникальная светотехника. Здание полностью обесточено. Для актеров и других работников театра - это личная потеря. Многие приходят к театру, чтобы узнать последние новости. Уже ясно, что 172 сезон открыт не будет. Что станет с труппой? Тоже пока неизвестно.

Юрий Куценко, актер Владимирского академического театра драмы: «Спасибо большое от имени всего коллектива за слова поддержки, которые выражают нам зрители, владимирцы, которые остались не безучастными здесь, во время пожара! И ничего, не мог ничего сделать. Просто плакал. Стоял и плакал!.. Спасибо тем, кто пытается нам помочь! Уже открыли какой-то счет! Пока никаких комментариев нет, если понадобится помощь, мы, конечно, обратимся! Большая беда. Когда она закончится, мы пока не знаем, и когда вас пригласим в зал, пока не знаем».

Анна Зайцева, актриса Владимирского академического театра драмы: «С некоторыми ребятами я была на месте, когда горел наш театр. Вот ты стоишь около него и сделать ничего не можешь!»

Виталий Панасенко, актер Владимирского академического театра драмы: «Сейчас, как следственные мероприятия закончатся, выяснится, где будет базироваться театр. Может быть на каких-то других площадках города, я надеюсь, по крайней мере пока будет происходить ремонт. И когда это все определится, я думаю, репетиции начнутся».

Один из вопросов: сработала ли сигнализация? По сообщению МЧС, она сработала как и система пожаротушения, поэтому не сгорели склады. Но поскольку театр не относится к объектам особой социальной значимости, как, например, школы, сигнализация не была выведена на пульт пожарной части. А рабочие, по вине которых предположительно и произошло возгорание, вместо того, чтобы вызвать спасателей, в течение почти двадцати минут пытались потушить пожар самостоятельно.

Напомним, в 2016 году к фестивалю "У Золотых ворот" во владимирской драме была модернизирована сцена на сто миллионов рублей. Годом ранее 20 миллионов было затрачено на обновление интерьеров. В прошлом году 200 миллионов потратили на световое оборудование для сцены. По технической оснащенности владимирский театр называли одним из лучших в ЦФО.