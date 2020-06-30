Поддержка тех, кто работает на благо страны. Известные владимирцы поделились своим отношением к поправкам в основной закон страны. В числе наиболее важных — поддержка некоммерческих

Поддержка тех, кто работает на благо страны. Известные владимирцы поделились своим отношением к поправкам в основной закон страны. В числе наиболее важных — поддержка некоммерческих организаций, так называемых НКО. Они воплощают в жизнь интересные и полезные проекты. Для нового этапа развития гражданского общества в нашей стране характерны небывалое развитие институтов добровольчества, подъем волонтерского движения. За