Съемочная группа сериала Беспринципные всерьез разозлила жителей центра столицы. Актер Павел Деревянко, участвующий в проекте, прокомментировал ситуацию.

Съемочная группа сериала "Беспринципные" всерьез разозлилажителей центра столицы. Актер ПавелДеревянко, участвующий в проекте, прокомментировал ситуацию.Накануне, 29 июня, киношники перекрыли Спиридоньевскийпереулок, что недалеко от Патриарших прудов. Создатели сериала "Беспринципные"перегородили проезжую часть, создав при этом огромную пробку.Жителей центра Москвы вынужденное соседство с киноделами необрадовало. Возмущенные граждане вызвали наряд ДПС. Прибывшие на местополицейские составили протокол об административном правонарушении. Сейчасстражи порядка проводят проверку.Новость о том, что съемочной командой сериала "Беспринципные"заинтересовалась полиция, прокомментировал актер Павел Деревянко. В теленовеллеон играет одну из главных ролей.Деревянко сообщил, что для съемок действительно пришлосьперекрыть дорогу. Трудились до позднего вечера. Никаких эксцессов, пословам звезды, за время работы не произошло. "Фигня какая-то", – высказалсяПавел.Артист добавил, что полицейских на площадке не видел. Междутем знаменитость не исключает, что стражи порядка действительно приезжали.29 Июн 2020 в 10:55 PDTНапомним, сериал "Беспринципные" снимается по сценариюписателя Александра Цыпкина. Режиссером картины является Роман Прыгунов,известный проектами "Духless", "Мертвое озеро", "Магомаев" и другими. В лентеснимаются Павел Деревянко, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Максим Виторган, АглаяТарасова.