По Крымскому мосту сегодня торжественно запущено движение грузовых поездов. В церемонии приняли участие глава Минтранса России Евгений Дитрих и руководитель Крыма Сергей Аксенов.

По Крымскому мосту сегодня торжественно запущено движение грузовых поездов. В церемонии приняли участие глава Минтранса России Евгений Дитрих и руководитель Крыма Сергей Аксенов, передает телеканал "Россия 24".Навстречу друг другу одновременно отправились два грузовых состава "Крымских железных дорог". Поезд со стороны Крымского полуострова везет продукцию местных предприятий, в том числе соду и известняк. Со стороны Кубани в Крым везут бензин, удобрения, зерно, цемент и железнодорожные рельсы.Запуск грузового сообщения даст новые возможности для развития промышленности и торговли на полуострове, а также снизит цены на основные поставляемые товары.