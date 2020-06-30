Уточнить режим работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании

1 июля, День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ для почтовых отделений Владимирской области станет выходным.Во вторник 30 июня отделения Почты России региона будут работать по обычному графику.Уточнить режим работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.Информационная справкаВ состав УФПС Владимирской области Почты России входят 8 почтамтов, автобаза, 3 участка курьерской доставки и 4 центра выдачи и приема посылок. В области функционируют 408 отделения почтовой связи, из которых 263 находятся в сельской местности. На территории Владимирской области проложено 126 автомобильных маршрутов общей протяженностью 25 тыс. км. В УФПС Владимирской области работает более 3000 сотрудников.