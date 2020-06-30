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<a href="https://33live.ru/novosti/30-06-2020-pod-nizhnim-novgorodom-pri-pozhare-pogibli-4-cheloveka.html" target="_blank">Под Нижним Новгородом при пожаре погибли 4 человека</a> - Под Нижним Новгородом случилось ЧП. При пожаре в жилом доме погибли четыре человека. По данным , в обломках обнаружены трупы пенсионерки и ее внуков. На месте происшествия работают ..