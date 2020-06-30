Устроивший смертельную аварию актер Михаил Ефремов чувствовал свою безнаказанность. Бытует мнение, что общество также виновато в том, что случилось со знаменитым артистом.

Устроивший смертельную аварию актер Михаил Ефремов чувствовал свою безнаказанность. Бытует мнение, что общество также виновато в том, что случилось со знаменитым артистом.Последнее время только ленивый не бросил камень в огород Михаила Ефремова. Актер сел за руль автомобиля пьяным, устроил аварию, в результате которой погиб человек.Общество отреагировало на ситуацию очень бурно: народ требует самого справедливого и сурового наказания для знаменитости, без каких-либо поблажек. При этом существует точка зрения о том, что ругающие сейчас Ефремова люди приложили руку к формированию образа жизни одиозной звезды.Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков считает, что общество внесло в свою лепту в создание культа личности Ефремова. По мнению режиссера, люди склонны превозносить зачастую спорных персон, чье поведение и образ мышления перечат нормам нравственности.16 Июн 2020 в 5:02 PDTДля того, чтобы поддерживать , достаточно ставить лайки и распространять информацию об артисте, убежден Бояков. Режиссер призвал россиян не возносить на вершину подобных скандальному актеру публичных лиц. "Давайте их поставим на место", – цитирует режиссера .