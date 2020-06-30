Пострадавшие от паводка-2018 году жители Алтайского края могут претендовать на получение денежных выплат в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Заявления на получение субсидии можно подать самим гражданам либо дождаться, когда к ним приедут для оформления документов.

Пострадавшие от паводка в 2018 году жители Алтайского края получат денежные выплаты в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Всего на возмещение ущерба могут претендовать 985 граждан, уточняет ГТРК "Алтай" в эфире телеканала "Россия 1". Губернатором края Виктором Томенко уже подписано распоряжение о выделении на эти цели из бюджета региона 25 миллионов рублей.Напомним, паводок-2018 был рекордным по нанесенному ущербу. От стихии тогда пострадали 25 000 человек. Из них почти тысяча обращались в суд, чтобы доказать свое право на получение материальной помощи. После изменения федерального законодательства ситуация упростилась. Как рассказала Наталья Оськина, министр социальной защиты Алтайского края, с сегодняшнего дня заявления на получение субсидии можно подать самим гражданам либо дождаться, когда к ним приедут для оформления документов. Всего специалистам предстоит побывать в 14 муниципалитетах. У подтопленцев примут заявление, возьмут паспортные данные и номер расчётного счета.Заявки уже заполнили 150 человек — жители Алтайского, Чарышского и Краснощёковского районов. Все они получат единовременную выплату — 10 000 рублей. Потерявшим имущество частично полагается по 50 000 на каждого члена семьи. Утратившим имущество полностью — 100 000.Каждого человека, которому положена выплата, найдут, даже если он уже проживает вне региона, отметила министр. Как утверждают в министерстве, у них есть списки с адресами и контактными номерами телефонов. При возникновении проблемы с получением денег необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, не забыв взять решение суда о компенсации.