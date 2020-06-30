В 2006 году Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Александр Чистяков и Максим Фадеев учредили компанию Глюкоза продакш по производству компьютерной анимации. Спустя некоторое время продюсер замахнулся на создание мультфильма Савва. Сердце воина. Но проект оказался более чем неудачным.

В 2006 году Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Александр Чистяков и Максим Фадеев учредили компанию "Глюкоза продакш" по производству компьютерной анимации. Спустя некоторое время продюсер замахнулся на создание мультфильма "Савва. Сердце воина". Но проект оказался более чем неудачным.Максим Фадеев, Глюкоза и ее муж Александр Чистяков работали над мультфильмом восемь лет. Премьера состоялась в 2015 году. На создание "Саввы. Сердце воина" потратили около 15 миллионов долларов. Треть бюджета – это поддержка от Фонда кино. Часть средств создатели мультфильма должны были вернуть.Однако в российском прокате лента собрала всего 2,905 миллионов долларов, а за рубежом еще меньше – 2,75 миллионов. Разумеется, компания "Глюкоза продакшн" оказалась в долгах. Со всех сторон в адрес конторы посыпались судебные иски на огромные суммы.Сначала "Глюкоза продакшн" попросила всех своих сотрудников уволиться "по собственному желанию", обещав в ближайшие полгода выплатить зарплату, которую задержали из-за долгов. Но фирма этого так и не сделала. Речь идет о 20 человек, которые работали на Чистяковых и Фадеева.В 2017 году продюсер, певица и ее супруг перестали быть учредителями компании и передали ее в руки коллеге Чистякова Сергею Лубеницкому. После этого сменившую название фирму на "Система-А" несколько раз пытались выставить на торги, но желающих приобрести имущество конторы не нашлось. По итогам несостоявшегося банкротства кредиторы не получили возврат денег на сумму 362 миллионов рублей.28 Ноя 2018 в 2:29 PSTНо некоторые все-таки не оставляют надежду добиться возврата потраченных на проект средств. Так, компания "Наше кино", которая занималась рекламой и прокатом "Саввы" недавно подала в арбитражный суд иск о взыскании 26,6 миллионов рублей. Правда, не с "Системы-А", а с Глюкозы, ее супруга и учредителя компании Сергея Лубеницкого как с физических лиц. Никто из упомянутых личностей пока не комментирует сложившуюся ситуацию.