Эльвира Осипова, председатель клуба «Ветеран» Октябрьского района: «Конечно, нужно вносить поправки. Все течет, все меняется. У меня отец погиб на фронте. Я даже не знаю слова «папа».

Эльвира Осипова, председатель клуба «Ветеран» Октябрьского района: «Конечно, нужно вносить поправки. Все течет, все меняется. У меня отец погиб на фронте. Я даже не знаю слова «папа». Поэтому нам надо беречь нашу историю, ценить исторические корни. Без истории, без прошлого никогда не может быть будущего, поэтому мы за эту поправку обязательно проголосуем».