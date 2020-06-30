Дальний красный свет выступил в качестве молодильных яблок для стареющей сетчатки, которая начинает стремительно деградировать после 40 лет. Распространённый светодиодный фонарик, излучающий такой свет, словно перезагрузил аккумуляторы сетчатки немолодых людей.

Дальний красный свет выступил в качестве молодильных яблок для стареющей сетчатки, которая начинает стремительно деградировать после 40 лет. Распространённый светодиодный фонарик, излучающий такой свет, словно перезагрузил аккумуляторы сетчатки немолодых людей.Наше тело с годами стареет. Можно было бы ожидать постепенного ухудшения состояния сразу всех составляющих организма, однако не все они деградируют одинаково. Сетчатка — один из тех органов, который стареет раньше остальных. Однако новое исследование учёных из Университетского колледжа Лондона (UCL) продемонстрировало, как так называемый дальний красный свет может помочь приостановить этот процесс.Учёные выяснили, что попадание в глазное яблоко света с правильной длиной волны "перезаряжает энергетическую систему" сетчатки и приводит к значительному улучшению зрения у людей старше 40 лет.Напомним, что энергетическими станциями клеток являются митохондрии. Эти составляющие каждой клетки организма производят богатую энергией молекулу аденозинтрифосфата (АТФ).Клетки сетчатки, воспринимающие свет (фоторецепторы), имеют особенно высокие энергетические потребности, и, следовательно, демонстрируют более высокую плотность митохондрий. Этим и определяется их более быстрое старение, которое начинает ускоряться примерно к 40 годам.Изначально исследователи из UCL провели эксперименты, в которых они обнаружили, что воздействие на глаза мышей, шмелей и плодовых мух красным светом с длиной волны 670 нанометра привело к значительному улучшению их зрения.Как объясняет ведущий автор нового иследоваия профессор Глен Джеффри (Glen Jeffery), свет с длиной волны от 650 до 1000 нанометров поглощается митохондриями и улучшает их способность по выработке энергии.Обнаружив, что дальний красный свет улучшает зрение модельных существ, исследователи решили провести похожий опыт с участием людей. В этом раунде экспериментов приняли участие 24 здоровых добровольца в возрасте от 28 до 72 лет. В начале исследования они прошли стандартную проверку зрения, а также проверку чувствительности палочек сетчатки, которые определяют работу периферического зрения и помогают нам видеть окружающее пространство при слабой освещенности, а также колбочек сетчатки, которые отвечают за цветное зрение.Всем испытуемым был выдан небольшой светодиодный фонарик, излучающий свет с длиной волны 670 нанометров. Участников попросили смотреть на него на протяжении трёх минут в день в течение двух недель.Последующее тестирование показало, что терапия не оказала влияния на молодых пациентов, но принесла значительную пользу тем, кому было больше 40 лет.У некоторых из добровольцев способность распознавать цвета улучшилась на 20%. При этом самые значительные улучшения наблюдались для синей части спектра (она чаще затрагивается возрастной деградацией). Чувствительность палочек сетчатки также значительно улучшилась у тех, кому было 40 лет и более."Наше исследование показывает, что можно значительно улучшить зрение пожилых людей с помощью простого кратковременного воздействия световых волн, которые заряжают энергетическую систему сетчатки [...] подобно перезарядке батареи", — говорит Джеффри.Технология проста и безопасна. Кроме того, устройство, генерирующее нужный свет, стоит в США всего около 14 долларов (менее тысячи российских рублей по текущему курсу). Это означает, что её может использовать для улучшения периферического, сумеречного и цветного зрения практически любой желающий, пересёкщий 40-летний рубеж.Результаты исследования были опубликованы в издании Journals of Gerontology.