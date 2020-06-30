Рост интереса людей к тренировкам на дому на фоне пандемии привел к успеху еще один технологический стартап. Канадский производитель одежды для фитнеса Lululemon объявил о намерении купить производителя смарт-зеркал Mirror за 500 миллионов долларов.

Рост интереса людей к тренировкам на дому и невозможность посещать фитнес-клубы на фоне пандемии привели к успеху еще один технологический стартап. Канадский производитель одежды для фитнеса Lululemon объявил о намерении купить производителя смарт-зеркал Mirror за 500 миллионов долларов.Как сообщает TechCrunch, сделка может быть завершена до конца второго фискального квартала 2020 года. По словам главы канадского ритейлеры Кэлвина Макдональда, сделка поможет Lululemon "расширить цифровые и интерактивные возможности".Стартап Mirror был основан в 2016-м году, а в 2018-м начал продавать за 1495 долларов выглядящий как зеркало смарт-дисплей со встроенной камерой, аудиосистемой и микрофоном. Тогда The New York Times окрестила его "самым нарциссическим оборудованием для тренировок в истории". За отдельную плату компания предлагает пользователям групповые видеоуроки и индивидуальные тренировки в реальном времени.Около года назад Mirror привлекла инвестиции исходя из общей оценки компании в 300 млн долларов. После покупки стартап останется отдельной компанией и сохранит руководителя - основателя и гендиректора Бринн Джиннетт Патнэм.Mirror пытается заработать на том же рынке, что и производитель велотренажеров с экранами Peloton. Бизнес-модель аналогичная: купив дорогостоящее оборудование, пользователь и в дальнейшем продолжает приносить деньги компании, оплачивая доступ к видео для тренировок. Peloton провела IPO в сентябре 2019-го. С марта 2020-го котировки акций компании выросли почти втрое, а рыночная капитализация достигла 16,2 млрд долларов.