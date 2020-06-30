Президенты России и Белоруссии во вторник прибыли в Тверскую область для открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом. При встрече лидеры также провели переговоры.

Президенты России и Белоруссии во вторник прибыли в Тверскую область для открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом. При встрече лидеры также провели переговоры.В начале встречи президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обнялись и возложили букеты красных роз к памятнику. На церемонии присутствовало множество ветеранов Великой Отечественной войны. Глава российского государства выступил перед ними с обращением.В своей речи Путин отметил высокую цену, которую заплатил народ СССР за победу в войне. Он подчеркнул, что подо Ржевом Красная армия понесла поистине чудовищные потери – погибли более 1,3 миллиона человек.После церемонии Путин и Лукашенко приняли участие в акции "Сад памяти" и посадили ели в память о погибших в ВОВ.Телеграм-канал RIA_Kremlinpool