Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду выложил в Instagram снимок с новой прической, попросив пользователей ее оценить. Внешний вид португальца не понравился его поклонникам. Некоторые подписчики жестко проехались по измененному образу кумира.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду выложил в Instagram снимок с новой прической, попросив пользователей ее оценить. Внешний вид португальца не понравился его поклонникам. Некоторые подписчики жестко проехались по измененному образу кумира.На фотографии Роналду снялся с полузащитником "Ювентуса" Хуаном Куадрадо. "Что вы думаете о моей попытке выглядеть как мой брат Панито?", – написал форвард туринцев на своей странице в Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 29 Июн 2020 в 12:00 PDTПоклонники футболиста оказались не в восторге от его экспериментов с волосами. Кто-то посоветовал ему сменить парикмахера, а один пользователь даже уловил внешнее сходство Роналду с бараном.