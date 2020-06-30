Рособрнадзор рекомендовал при проведении ЕГЭ особое внимание уделить тому, чтобы открытые окна не помешали проведению экзаменов.

Рособрнадзор рекомендовал при проведении ЕГЭ особое внимание уделить тому, чтобы открытые окна не помешали проведению экзаменов."У нас ежегодно бывают случаи, когда от порыва ветра в открытое окно экзаменационные материалы участников разлетаются", — указал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на совещании с организаторами ЕГЭ, передает "Интерфакс".По его словам, потом собрать комплекты невозможно, так как листы деперсонифицированы и закодированы. В итоге приходится проводить экзамен повторно.По словам Анзора Музаева, в этом году таких случаев может быть много, так как ЕГЭ проводится в самый жаркий месяц лета, и рекомендаций опечатывать окна нет. Более того, для предотвращения распространения коронавируса Роспотребнадзор рекомендует обеспечить регулярное проветривание в аудиториях."Поэтому к открытым окнам очень внимательно отнеситесь", — рекомендовал Музаев организаторам ЕГЭ.Комментируя недовольство многих учителей тем, что всем организаторам необходимо постоянно находиться в маске и перчатках, Анзор Музаев подчеркнул, что требования санитарных врачей придется соблюдать."Мы понимаем, тяжелая норма, особенно для южных регионов. Но поделать ничего не можем. Роспотребнадзор настаивает", — отметил он.Решение о том, нужно ли выпускникам находиться на экзамене в маске, примут региональные власти.