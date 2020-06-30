Курс рубля быстро снижается в первый час торгов на Московской бирже во вторник. Доллар подорожал на 50 копеек до 70,5 рубля, евро – на 40 копеек до 79,1 рубля по сравнению с закрытием торгов в понедельник, согласно данным Московской биржи к 11:00 мск.

Курс рубля быстро снижается в первый час торгов на Московской бирже. Доллар подорожал на 50 копеек до 70,5 рубля, евро – на 40 копеек до 79,1 рубля по сравнению с закрытием торгов в понедельник, согласно данным Московской биржи к 11:00 мск.За сутки — по сравнению с началом торгов в понедельник — доллар, как и евро, подорожали на 70 копеек. В понедельник вечером ЕС продлил санкции против России, а США ввели новые ограничения на поставку технологий и оборудования в Россию.США готовят и новые санкции против проекта "Северный поток-2", которые могут включить в оборонный бюджет.Индекс МосБиржи, рублевой стоимости российских акций, снижается на 0,1%, индекс РТС, долларовой стоимости акций, вырос на 0,6%.Цены на нефть выросли за сутки. Если утром в понедельник, по данным 11:00 мск европейский эталон Brent стоил около 40,2 доллара, американский WTI – по 37,8 доллара за баррель, то согласно данным торгов в Лондоне во вторник к 11:00 мск, за бочку европейской нефти дают 41,33 доллара, а за американской - 39,3 доллара.