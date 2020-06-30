Руководство испанского футбольного клуба Барселона выразило поддержку главному тренеру команды Кике Сетьену. После ничьи с Сельтой в чемпионате Испании у 61-летнего специалиста произошел конфликт с футболистами, которые не согласны с его видением футбола.

Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" выразило поддержку главному тренеру команды Кике Сетьену. После ничьи с "Сельтой" в чемпионате Испании у 61-летнего специалиста произошел конфликт с футболистами, которые не согласны с его видением футбола.Как сообщает As, 29 июня президент клуба Жозеп Мария Бартомеу, член правления Хавьер Бордас, гендиректор Оскар Грау и технический секретарь Эрик Абидаль пришли в гости к Сетьену, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Руководство клуба встало на сторону главного тренера, выразив ему поддержку.Ранее появилась информация, что нынешний наставник "Барселоны" покинет команду по окончании сезона из-за конфликта с футболистами "сине-гранатовых".